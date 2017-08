FRANKFURT (Dow Jones)--Kaum verändert gehen die DAX-Futures in den Donnerstag. Der September-DAX steigt gegen 8.10 Uhr um 4 auf 12.236,5 Punkte. Das bisherige Hoch liegt bei 12.242,5 und das Tief bei 12.225 Punkten. Umgesetzt worden sind knapp 800 Kontrakte. Händler sprechen von einer Seitwärtsbewegung, nachdem der Future am Mittwoch zunächst einmal an der Widerstandszone um 12.300 gescheitert ist. Da nun der kleine Optionsverfall in den Blick gerät, gilt er an den Basispreisen 12.200, 12.100 und 12.000 Punkten als unterstützt.

August 17, 2017 02:18 ET (06:18 GMT)

