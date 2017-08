...bleibt aber dennoch auf Kurs. Der Internet- und Telekomkonzern hat die Erwartungen auf der Nettogewinnebene verfehlt und zudem den Umsatzausblick gesenkt. Gleichwohl stieg der operative Gewinn überproportional und das Kundenwachstum hält unvermindert an. Die Probleme auf der Umsatzseite sind jedoch zu relativieren. Anfang des Monats hatten der Medienkonzern Springer und UI angekündigt, ihre Geschäfte mit gesponserten Online-Links zu bündeln. UI soll 20 % der Anteile am gemeinsamen Geschäft bekommen. Den entsprechenden Bereich führt UI nun nicht mehr in den eigenen Umsätzen und Ergebnissen auf, sondern als nicht fortgeführtes Geschäft. Weiter attraktiv.



