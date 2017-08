So schlecht es im vergangenen Jahr beim größten Insulinhersteller der Welt lief, so gut läuft es zuletzt. Novo Nordisk macht mit einer positiven Meldung nach der anderen auf sich aufmerksam. Am Mittwochabend veröffentlichten die Dänen erstklassige Phase-3b-Daten zu Semaglutide, einem Insulin, das einmal wöchentlich verabreicht wird. Im Vergleich zu Eli Lilly's Trulicity (Dulaglutide) schnitt Novo's Mittel im 40-Wochen-Test bei Patienten mit Diabetes Typ 2 klar besser ab - sowohl was den Blutzuckerspiegel angeht als auch bei der Gewichtsreduktion. Novo Nordisk kommentierte: "Wir sind begeistert von dem Potenzial von Semaglutide, einen neuen Standard in der Behandlung von Diabetes Typ 2 zu setzen". Lilly's Trulicity ist einer der Hauptwachstumstreiber im Portfolio der Amerikaner. Dulaglutide erzielte im zweiten Quartal Umsätze von 480 Millionen Dollar, was rund der Hälfte aller Einnahmen mit neuen Produkten entspricht. Dies unterstreicht das große Potenzial für Novo in diesem Bereich. Derzeit befindet sich Semaglutide in sieben Gebieten, unter anderem den USA und der EU, im Zulassungsverfahren.

