all-electronics.de: Nachdem 2016 ein eher durchwachsenes Jahr war, ist die deutsche Bauelemente-Distribution gut in das Jahr 2017 gestartet. Wo sehen Sie den Markt heute? Georg Steinberger, FBDi: Der deutsche Bauelemente-Markt ist mit Abstand der größte in Europa. Das liegt hauptsächlich an der Stärke und Diversifizierung der deutschen High-Tech-Industrie. In anderen Ländern besteht zum Teil eine starke Fokussierung auf einzelne Konzerne, so dass kein elektronischer Mittelstand entstanden ist. Hierzulande gibt es eine Vielzahl an Industriesegmenten; mehrere Tausend Unternehmen - Konzerne wie Mittelständler - sind für unser Marktsegment als Kunden interessant. Dementsprechend groß fällt der Bedarf an Elektronik aus. Der Pferdefuß liegt in gewisser Weise darin, dass ein Großteil der deutschen Kunden komplexe Aufgaben zwar in Deutschland erledigt, aber weniger komplexe Bauteile in Osteuropa herstellen lässt. Niedriglohnfertigungen sitzen in Ungarn, Rumänien, Bulgarien, teils auch Polen oder Slowenien. Das ist quasi die verlängerte Werkbank von Deutschland. Wächst der Markt hier mittel- oder einstellig, wächst Osteuropa - getrieben von der deutschen Industrie - zweistellig. Wie wird sich der deutsche ...

