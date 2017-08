FMW-Redaktion

In einem Punkt hat das gestrige FOMC-Protokoll der Fed die Erwartungen erfüllt. Der Abbau der Fed-Bilanz beginnt wohl wie erwartet nächsten Monat! In Sachen Zinsen zeigt sich das FOMC uneinig, ob man bereits Ende des Jahres das nächste Mal die Zinsen anheben sollte. Das deutet der Markt so, dass sie eher ins nächste Jahr verschoben wird. Außerdem sagen die FOMC-Zeilen klar, dass man sich Sorge über die hohen Aktienkurse macht.

Vor allem die Uneinigkeit bei den Zinsen sorgte gestern Abend dafür, dass der US-Dollar abwertete (Dollar-Index von 93,69 auf jetzt 93,31). Eindeutiger erkennt man die Dollar-Schwäche im Währungspaar Euro gegen Dollar (EURUSD). Es stieg gestern Abend ab 20 Uhr zügig von 1,1732 auf 1,1778. Damit konnte der Euro seine Abwärtstendenz vom Anfang der Woche leicht umkehren (Chart).

EURUSD seit 10. August ...

