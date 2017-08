Der Online-Zahlungsabwickler Wirecard rechnet nach Zuwächsen in der ersten Jahreshälfte auch mit einem starken zweiten Halbjahr. Auch in den verbleibenden Monaten des Jahres sei mit einer sehr positiven Geschäftsentwicklung zu rechnen, teilte das im TecDAX notierte Unternehmen am Donnerstag mit.

