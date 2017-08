Nach den Kursgewinnen der vergangenen Tage treten Anleger am Donnerstag erst einmal auf die Bremse. Der Dax dürfte nach Berechnungen von Brokern und Banken etwas tiefer in den Handel starten. Am Mittwoch hatte er unter anderem dank starker Konjunkturdaten 0,7 Prozent zugelegt auf 12.263,86 Punkte.

