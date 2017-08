Liebe Leser,

am 23. August wird Hewlett-Packard den Quartalsbericht per drittes Geschäftsquartal 2016/17 veröffentlichen. Analysten erwarten im Mittel einen Umsatz von 12,3 Mrd. US-Dollar. Sollte das Unternehmen die Schätzung treffen, würde dies einen Anstieg von 3,3 % im Vergleich zum Vorjahr bedeuten. Beim Ergebnis je Aktie erwarten Analysten im Mittel 0,42 US-Dollar und damit ein um 12,5 % geringeres Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr. In den letzten vier Quartalen konnte das Unternehmen ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...