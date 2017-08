Über 75% der Haushalte in Deutschland sind laut Catella Real Estate Ein- und Zweipersonenhaushalte. Jedoch sind nur 3% des Wohnungsbestandes in Deutschland 1-Zimmer-Wohnungen. Inklusive 2- bis 3-Zimmerwohnungen sind es nur knapp über 30%. Mit dem nun aufgelegten Fonds Catella Modernes Wohnen will Catella ...

Den vollständigen Artikel lesen ...