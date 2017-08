Medienmitteilung

Zürich, 17. August 2017

CREALOGIX erneuert die digitale Lernumgebung von CYP

CYP, das Kompetenzzentrum für modernes nachhaltiges Lernen der Schweizer Banken und CREALOGIX, der Spezialist für Digital Banking und Digital Learning, überarbeiten in enger Zusammenarbeit das Learning Management System von CYP. Die bis jetzt entstandene Anwendung bietet den Kunden von CYP eine hohe Nutzerfreundlichkeit, die grösstmögliche Flexibilität bei der Produktbuchung, ein Learning Design nach modernsten Ansprüchen sowie eine optimale Leistung.

Die neue Lernumgebung von CYP, die «CYP-Cloud», trägt dem technischen Wandel in der Arbeits- und Ausbildungswelt Rechnung. «Die Erwartungen an ein mobiles, strukturiertes und digitales Lernsetting sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Wir möchten unseren Kunden ein attraktives Kursangebot bieten. Mit CREALOGIX schaffen wir den Sprung in die Moderne und bieten eine zukunftsweisende Online-Lernumgebung an», sagt Roy Franke, CIO/CDO von CYP. Thomas Fahrni, zukünftiger CEO von CYP, ergänzt: «Die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit CREALOGIX nutzt die Stärken der beiden Partner im Learning Design und der digitalen Exzellenz. So schaffen wir gemeinsam einen qualitativen Mehrwert für unsere Kunden - ein erfolgreiches Umsetzungsbeispiel nach dem "Open Innovation"-Ansatz - bei dem beide Partner dank des engen Austauschs ihr Innovationspotenzial vergrössern.» Entstanden ist so eine moderne Lernumgebung. CREALOGIX hat die Anwendung «CYPnet» der Cloud im Kursbereich basierend auf den aktualisierten Lerndesigns von CYP komplett neu entwickelt. Roland Gmür, Head of Vocational Education von CREALOGIX: «Der Kursteilnehmende findet neu in seinem Cockpit ein grafisches Kompetenzdiagramm. Es stellt die erreichten Resultate aus Tests, Prüfungen und der Selbstbeurteilung gegenüber. Den Kursteilnehmenden ist es so möglich, die Selbsteinschätzung fortlaufend mit den erreichten Kompetenzen zu vergleichen und Differenzen auszuloten. Das fördert den Lernerfolg.» Neu können die Kursteilnehmenden ihr Wissen auch anhand von automatisch generierten Self-Checks jederzeit überprüfen. Da CYP seit fünf Jahren digital unterwegs ist, hat CREALOGIX die ganze Anwendung für die Nutzung auf mobilen Geräten optimiert. In den nächsten Monaten werden weitere Funktionen wie beispielsweise ein modernes Forum für die Online-Community realisiert. Nach Abschluss der «CYP-Cloud»-Erneuerungen unterstützt das umfassende digitale Kursangebot im frischen Erscheinungsbild alle Kunden von CYP bei der erfolgreichen und kompetenten Gestaltung der eigenen Zukunft in der neuen, disruptiven Arbeitswelt.

Bildunterschrift: Das im «CYPnet» integrierte Kompetenzdiagramm zeigt Kursteilnehmenden, wo sie im Vergleich zur Selbsteinschätzung stehen.

Über CYP

(CYP Association: http://www.cyp.ch) ist das führende Kompetenzzentrum und Innovation Lab für modernes nachhaltiges Lernen der Schweizer Banken. CYP steht für «smart education», verschmilzt die analoge mit der digitalen Welt und kreiert auf der Basis von fundiertem pädagogischen und digitalen Knowhow ein nachhaltiges Lernsetting. CYP ist agil aufgestellt, um die zunehmende Dynamik in der Umwelt aufgreifen und Kundenbedürfnisse optimal befriedigen zu können. Seit 2012 ist CYP digital unterwegs und begleitet Kunden auf dem Weg in die Digitalisierung und in der Umsetzung einer Netzwerkorganisation mit modernen Arbeitsmodellen.

Über CREALOGIX

Die (CREALOGIX Gruppe: http://crealogix.com/) ist ein unabhängiges Schweizer Softwarehaus und gehört als Fintech Top 100 Unternehmen zu den Marktführern im Digital Banking. CREALOGIX entwickelt und implementiert innovative Fintech-Lösungen für die digitale Bank von morgen. Mit den Lösungen von CREALOGIX antworten Banken auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse im Bereich der Digitalisierung, um sich dadurch in einem extrem anspruchsvollen und dynamischen Markt zu behaupten und ihren Mitbewerbern stets einen Schritt voraus zu sein. Die 1996 gegründete Gruppe beschäftigt weltweit über 400 Mitarbeitende. Die Aktien der CREALOGIX Gruppe (CLXN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

