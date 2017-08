Pressemitteilung der Ferratum Group:

Ferratum Group verzeichnet in der ersten Jahreshälfte starke Umsätze, Gewinnwachstum und Fortschritte in allen Bereichen

Ferratum Oyj (ISIN: FI4000106299, WKN: A1W9NS) ("Ferratum" oder die "Gruppe") meldet nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen die Ergebnisse für die sechs Monate zum 30. Juni 2017 ("H1 2017").

Wesentliche Finanzkennzahlen

- Umsatz von EUR 103,7 Mio. - ein Plus von 47,3 % gegenüber dem Vorjahr

- Betriebsergebnis (EBIT) von EUR 14,9 Mio. - ein Plus von 48,3 % gegenüber dem Vorjahr

- EBIT-Marge von 14,4 %

- Vorsteuerergebnis (EBT) von EUR 11,8 Mio. - ein Plus von 67,7 % gegenüber dem Vorjahr

- Gewinn je Aktie (unverwässert und verwässert) um 62,8 % auf EUR 0,46 je Aktie gestiegen

- Refinanzierung einer ausgelaufenen Anleihe der Ferratum Bank p.l.c. in Höhe von EUR 20 Mio. in Q1 mit den Erlösen aus der im Dezember 2016 emittierten, vorrangigen unbesicherten Anleihe in Höhe von EUR 25 Mio.

- Erfolgreiche Daueremission über EUR 15 Mio. durch die Ferratum Bank p.l.c. im Juni 2017

- Nettofinanzierungskosten bleiben stabil bei EUR 3,2 Mio. (H1 2016: EUR 3,1 Mio.), Währungsgewinne in H1 2017 wirkten sich dabei gegenüber den Währungsverlusten in H1 2016 positiv aus

- Nettobuchwert des Kreditportfolios stieg um 64 % auf EUR 225 Mio. (H1 2016: EUR 137 Mio.)

- Das Einlagevolumen von Kunden stieg auf EUR 121,2 Mio. (H1 2016: EUR 32,9 Mio.)

- Zuwachs von aktiven/ehemaligen Kunden um EUR 337.000 auf EUR 1,73 Mio. - ein Plus von 24 % gegenüber dem Vorjahr

Produktentwicklungen in H1 2017

- Einführung von "Primeloan" in Finnland

- Ferratum stieg mit "Credit Limit" in den strategisch wichtigen Markt für Konsumentenkredite in Brasilien ein

- Ferratum Business führte sein Darlehensangebot für KMU in Großbritannien ein

- Einführung der Ferratum Mobile Bank in Frankreich und Spanien, zwei der größten Privatkundenmärkte Europas

Wichtigste Kennzahlen

6 Monate zum 30. Juni EUR '000 2017 2016 Veränderung in % Umsatz 103.730 70.428 +47,3 % Betriebsergebnis (EBIT) 14.942 10.075 +48,3 % Vorsteuerergebnis (EBT) 11.763 7.014 +67,7 % Vorsteuerergebnis (EBT) % 11,3 % 10,0 % +13,9 % Netto-Cashflows aus der Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Portfolios und der erhaltenen Einlagen 51.605 32.009 Netto-Cashflows aus der Geschäftstätigkeit (5.165) 8.826* Netto-Cashflows aus der Investitionstätigkeit (4.164) (4.229) Netto-Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit 14.653 18.439* Nettozunahme/-abnahme der ...

