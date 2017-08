Düsseldorf - Heute will die Zentralbank von Ägypten über die Höhe ihrer Leitzinsen entscheiden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Trotz des jüngst deutlich zunehmenden Preisauftriebs würden die Analysten von unveränderten Zinsen ausgehen, nachdem die Währungshüter bereits Anfang Juli die Schlüsselsätze überraschend um 200 Basispunkte angehoben hätten. Seitdem könnten Geschäftsbanken Gelder zu 18,75% und 19,75% gleichtägig bei der Notenbank anlegen bzw. ausleihen. Zum damaligen Zeitpunkt habe der geldpolitische Ausschuss auf die kurz zuvor angekündigten Subventionskürzungen für Kraftstoffe reagiert. Tatsächlich habe man im Juli in Ägypten mit 33% die höchste Inflation seit 31 Jahren verzeichnet. Zusätzlich preistreibend habe im Berichtsmonat die Anhebung der Mehrwertsteuer von 13% auf 14% gewirkt.

