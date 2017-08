Wien - Die Unternehmensanleihen-Kaufprogramme der EZB befinden sich beide merklich in der Sommerpause, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das Covered-Bond-Ankaufprogramm (CBPP3) habe in der Vorwoche Zukäufe im Volumen von EUR 562 Mio. auf ein Gesamtvolumen von EUR 225,6 Mrd. verzeichnet. Unter dem Corporate Bond Ankaufprogramm (CSPP) sei mit lediglich EUR 104,5 Mio. noch deutlich weniger erworben worden.

