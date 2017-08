Essen - Die BIP-Daten aus dem Euroraum für Q2 konnten die Erwartungen sogar noch leicht übertreffen, so die Analysten der National-Bank AG.Die Wirtschaftsleistung sei im Jahresvergleich um 2,2% angestiegen. Und die vorlaufenden Stimmungsindikatoren würden ja bekanntlich andeuten, dass zumindest in den kommenden beiden Quartalen mit einer ähnlichen Wachstumsdynamik gerechnet werden könne. Scheinbar werde aus dem Sorgenkind Euroraum ein wesentlicher Treiber für das weltweite Wachstum. Hierbei werde jedoch gern übersehen, dass es sich durchaus um Nachhol- und Sondereffekte aufgrund des Tourismusbooms in den südlichen Euroländern handele. Strukturell habe sich nämlich immer noch nicht so viel getan. Daher bleibe die Geldpolitik der EZB im Fokus.

Den vollständigen Artikel lesen ...