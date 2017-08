Die Aktie des Autoherstellers Daimler mit Sitz in Stuttgart, Bundesland Baden-Württemberg, befindet sich klar im Abwärtstrend und aktuell in einer Aufwärtskorrektur. Die Aktie sollte den Bereich von 61,00/62,00 Euro nicht überbieten können und in Folge wieder nachgeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...