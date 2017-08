(Neu: Mehr Details, Analystenstimmen)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Evotec befinden sich am Donnerstag ungebrochen im Aufwind. Nachdem ihnen am Vortag bereits eine Prognoseerhöhung weiter nach oben verholfen hatte, stiegen sie nun in der Spitze bis auf 15,52 Euro. Damit schraubten sie ihren höchsten Stand seit 16 Jahren weiter nach oben. Zuletzt standen sie noch mit 2,6 Prozent im Plus bei 15,38 Euro. In den vergangenen zwei Wochen haben sie damit 28 Prozent an Wert gewonnen.

Neuen Rückenwind erhielten die Papiere am Donnerstag von einer Analystenstudie: Nach den starken Quartalsergebnissen, die Wirkstoffforscher in der Vorwoche vorgelegt hatte, sieht Berenberg-Analystin Klara Fernandes noch Kurspotenzial. Sie erhöhte ihr Kursziel deutlich von 13 auf 16 Euro und verwies vor allem auf die jüngste Übernahme des US-Konkurrenten Aptuit, die sich bereits ab dem dritten Quartal auszahlen dürfte.

Die Einstufung beließ die Berenberg-Expertin jedoch auf "Hold". Eine Kaufempfehlung spricht die Privatbank erst bei einem Kurspotenzial von mehr als 15 Prozent aus, zum Zeitpunkt ihrer Studie hatte es aber "nur" bei 11 Prozent gelegen. Am Donnerstag liegt das Ziel nunmehr noch 4,5 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.

Ähnlich wie Berenberg sieht auch die Deutsche Bank noch ein wenig Luft nach oben. Analyst Falko Friedrichs beließ das Kursziel am Donnerstag bei 16 Euro und sprach von "sehr guten Wachstumsperspektiven" und einer attraktiven Bewertung. Anders sieht es jedoch Heinz Müller von der DZ Bank. Er hob zwar den fairen Wert nach der Übernahme von Aptuit auf 11,60 Euro an, sieht auf dem aktuellen Kursniveau aber mehr Risiken als Chancen./tih/bek/stb

