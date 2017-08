Die abnehmenden Spannungen zwischen den USA und Nordkorea haben am Donnerstag mehrheitlich für Kursgewinne an den Aktienmärkten in Fernost gesorgt. Investoren zeigten sich erleichtert über die sanfteren Töne.

US-Präsident Donald Trump hatte den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un für seine Zurückhaltung bei dem angedrohten Abschuss von Raketen in Richtung der US-Pazifikinsel Guam gelobt. Zugleich werteten die Anleger die am Mittwochabend veröffentlichten Protokolle der jüngsten Fed-Sitzung als Hinweis darauf, dass eine weitere Anhebung ...

