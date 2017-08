Unterföhring (ots) - Frauengespräche beim Schaumbaden: Claudia Obert, Maria Hering und Milo Moiré plaudern offen über die Männerwelt und im "Nichts" gelangen die Promis an ihre psychischen Grenzen: Eloy de Jong spielt mit Auszugsgedanken und auch Willi Herren rastet aus und will das Haus verlassen. Er und Zachi Noy brechen ihre Kostüm-Herausforderung ab. Die sechste Folge von "Promi Big Brother" ist mit einem starken Marktanteil von 12,6 Prozent (14-49 Jahre) Marktführer am späten Abend.



Das geschah in der Live-Show von "Promi Big Brother": Sarah Knappik, Sarah Kern und Evelyn Burdecki werden von Big Brother für ihre bestandene Herausforderung mit Video-Botschaften von zu Hause belohnt. In der Nacht sucht Mister Germany Dominik Bruntner die Nähe zu Sarah Knappik und die Zuschauer wählen das Model aus dem "Nichts" und Claudia Obert aus dem "Alles" ins Live-Duell "Big Brother Bankett". Sarah Knappik siegt und zieht sofort um ins "Alles". Luxuslady Claudia Obert muss ins "Nichts".



Direkt im Anschluss verfolgen 9,7 Prozent der 14- bis 49-Jährigen die Rankingshow "Top Ten! Die besten Promi Big Brother-Momente" in SAT.1.



Aktuelle Bewohner im "Alles": Steffen von der Beeck, Milo Moiré, Jens Hilbert, Maria Hering, Sarah Knappik



Aktuelle Bewohner im "Nichts": Sarah Kern, Evelyn Burdecki, Willi Herren, Zachi Noy, Eloy de Jong, Dominik Bruntner, Claudia Obert



Interviews mit allen Bewohnern, Informationen und Fotomaterial rund um "Promi Big Brother" sind unter http://presse.sat1.de/promibigbrother abrufbar.



"Promi Big Brother" - Freitag, 11. August, bis Freitag, 25. August, täglich in SAT.1 - täglich live um 22:15 Uhr - Finale am Freitag, 25. August, live um 20:15 Uhr



Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 17.08.2017 (vorläufig gewichtet: 16.08.2017)



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Kevin Körber, Frank Wolkenhauer Tel. +49 [89] 9507-1187, -1158 Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.com Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Tabea Werner Tel. +49 [89] 9507-1167 Tabea.Werner@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2