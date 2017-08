Aktien von Evotec befinden sich am Donnerstag ungebrochen im Aufwind. Nachdem ihnen am Vortag bereits eine Prognoseerhöhung weiter nach oben verholfen hatte, stiegen sie nun in der Spitze bis auf 15,52 Euro. Damit schraubten sie ihren höchsten Stand seit 16 Jahren weiter nach oben. Zuletzt standen sie noch mit 2,6 Prozent im Plus bei 15,38 Euro.

