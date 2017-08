Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Die Überwachungsindustrie hat sich schon lange von überholten analogen CCTV-Systemen abgewendet. Systemintegratoren haben nun neue Anforderungen zu erfüllen, die weit über einfaches Aufzeichnen und Speichern von Videos hinausgehen. Um diesen steigenden Anforderungen von schnellerer Geschwindigkeit, höherer Qualität und leichterer Integration nachzukommen, bietet Innodisk nun flexible Lösungen an, die spezifisch auf die moderne Überwachungsindustrie ausgerichtet sind.



Hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten



Für neue Funktionen, wie z. B. Gesichtserkennung und spontane Datenanalytik, müssen Überwachungssysteme schnell aufzeichnen, analysieren und auf Veränderungen reagieren können. Vorgänge wie Aufzeichnen und Datenanalyse überschneiden sich, was ein System erfordert, das sowohl schnell ist als auch gleichzeitig Lese-/Schreibvorgänge verarbeiten kann. Diese Vorgänge strapazieren das System, aber können mit Hochgeschwindigkeitsmodulen zuverlässig gehandhabt werden, wie z. B. die 3MV2-P Flash-Produktreihe und die Unbuffered LONG DIMM/SODIMM DRAM-Serie, die in Geschwindigkeiten bis zu 2.666 MT/s verfügbar ist.



Hochwertige Aufzeichnungen



Neben hoher Geschwindigkeit ist die Videoqualität äußerst wichtig. Das bedeutet eine stabile, hochwertige Qualität, auch wenn das System gleichzeitige Abläufe abwickelt. Durch scharfe und klare Bilder wird der Identifikationsprozess stark beschleunigt. Innodisks urheberrechtlich geschützte RECLine SSD Firmware-Optimierung ist der Eckpfeiler unserer Überwachungsvorrichtung. Da für eine dauerhaft hohe und stabile Schreibgeschwindigkeit gesorgt wird, ermöglicht diese Funktion das Aufzeichnen bei minimalem Frame-Verlust.



Ein vereinfachter Ansatz



Da der Austausch von Systemen kostspielig sein kann, ist eine Aktualisierung womöglich die erschwinglichere Alternative. Die Innodisk Power over Ethernet (PoE)-Karten bieten eine robuste Systemerweiterung, bei der Strom und Signal durch die gleiche Leitung an zahlreiche Überwachungsgeräte gesendet werden können. Gemeinsam mit kleinen Formfaktoren und flexiblen Verbindungsalternativen bietet diese Lösung eine einfache und leichte Systemaktualisierung. Die Innodisk EGPL-G2P1 und EMPL-G2P1 bieten beide eine zuverlässige PoE-Integration mit jedem Überwachungssystem.



Der moderne Überwachungsansatz



Mit ständig zunehmender Rechenleistung sind den Möglichkeiten, die eine Überwachungsvorrichtung bietet, keine Grenzen gesetzt. Doch das ist nur mit leistungsstarker Hardware möglich, um diese sichern zu können. Hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit, gleichzeitige Abläufe und stabile Aufzeichnungsqualität ermöglichen dem Betreiber die vollständige Integration eines modernen Überwachungssystems. Innodisk kann eine elegante und leicht zu implementierende Lösung bieten, die allen Anforderungen eines modernen und effizienten Überwachungssystems entspricht.



Informationen zu Innodisk



Innodisk, das zu Forbes' Asia's 200 Best Under A Billion-Unternehmen zählt, ist ein dienstleistungsorientierter Anbieter von Flash-Speicher, DRAM-Modulen und Embedded-Peripherieprodukten für industrielle und Unternehmensanwendungen. Mit zufriedenen Kunden in den Embedded, Luftfahrt- und Verteidigungs-, Cloudspeicher- sowie weiteren Märkten grenzen wir uns durch unseren Vorsatz ab, personalisierbare, zuverlässige Lösungen und einen beispiellosen Service zu bieten.



Innodisk, das 2005 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan, hat, unterstützt Kunden auf der ganzen Welt durch technische Support- und Vertriebsteams in Festlandchina, Europa, Japan und den Vereinigten Staaten. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen http://www.innodisk.com.



OTS: Innodisk Corporation newsroom: http://www.presseportal.de/nr/119685 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_119685.rss2



Pressekontakt:



Benjamin Jokela Telefonnummer: +886-7703-3000 Durchw. 1516 E-Mail: Benjamin_Jokela@innodisk.com