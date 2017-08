An der Spitze des Hebeldepots von DER AKTIONÄR hat sich etwas getan. In den letzten Wochen lieferte die Allianz immer die beste Performance seit Aufnahme ab. Nun wurde der Versicherer aber gleich von zwei anderen Werten überholt. Erfahren Sie hier für welche Werte es zuletzt noch besser lief als für die Allianz. Details von Maximilian Völkl. Das Hebel-Depot richtet sich in erster Linie an spekulativ orientierte Anleger. Die Handelsstrategie ist es, kurzfristige Trading-Chancen mit Hebelprodukten (Optionsscheine und Turbo-Optionsscheine; long und short) auszunutzen und somit zum Erfolg zu kommen. Das Hebel-Depot wird jeweils zu Jahresbeginn neu aufgelegt.