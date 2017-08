Lanxess-Calls mit 122%-Chance bei Kurserholung auf 66 EUR

Die Sonderbelastungen des Spezialchemiekonzerns Lanxess (ISIN: DE0005470405) beförderten die im MDAX-Index gelistete Aktie auf Talfahrt. Obwohl die Kursziele der Aktie gleich blieben oder leicht reduziert wurden, bekräftigten die Analysten der Deutsche Bank, der Citigroup, von Warburg und der NordLB, Aktie ihre Kaufempfehlungen für die Lanxess-Aktie.

Wenn der Kurs der Lanxess-Aktie in den nächsten Wochen auch nur einen Teil der in den vergangenen Tagen erlittenen Verluste aufholen kann, dann wird sich die Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 64 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Lanxess-Aktie mit Basispreis bei 64 Euro, Bewertungstag 20.10.17, BV 0,1, ISIN: DE000GD6TUA3, wurde beim Lanxess-Aktienkurs von 63,25 Euro mit 0,24 - 0,25 Euro gehandelt.

Wenn sich der Kurs der Lanxess-Aktie in den nächsten zwei Wochen wieder auf 66 Euro erholt, dann wird der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,40 Euro (+60 Prozent) zulegen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 61,95 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Lanxess-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 61,95 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SC5KXF4, wurde beim Aktienkurs von 63,25 Euro mit 0,17 - 0,18 Euro taxiert.

Kann der Kurs der Lanxess-Aktie in den nächsten Wochen wieder auf 66 Euro ansteigen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,40 Euro (+122 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 60,27 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Lanxess-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 60,27 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF1YAN9, wurde beim Lanxess-Aktienkurs von 63,25 Euro mit 0,36 - 0,37 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Lanxess-Aktie auf die Marke von 66 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,57 Euro (+54 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Lanxess-Aktien oder von Hebelprodukten auf Lanxess-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de