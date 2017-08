Original-Research: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG Unternehmen: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ISIN: DE000A1X3X33 Anlass der Studie: Update Empfehlung: ADD seit: 17.08.2017 Kursziel: 3,36 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 12.5.2017 Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN: DE000A1X3X33) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,36. Zusammenfassung: Die Q2-Ergebnisse waren im Einklang mit unseren Prognosen, und die Hauptkennzahlen sind weiter gewachsen. Dank der Portfolioerweiterung stiegen die Mieteinnahmen um 54% J/J auf EUR11,8 Mio., während das FFO I um 76% J/J auf EUR6,9 Mio. kletterte. Mit der Q2-Performance ist das Unternehmen gut positioniert, um die bestätigte Management-Guidance (Mieteinnahmen: EUR42 Mio. - EUR44 Mio.; FFO I: EUR23 Mio. - EUR24 Mio.) zu erreichen. Das Management deutete an, dass die Mieterlöse am oberen Rand der kommunizierten Spanne liegen sollten. Am 10. Mai hat die TLG AG den Aktionären der WCM AG ein Übernahmeangebot vorgelegt. Angesichts der Unterstützung der Hauptaktionäre erwarten wir im Oktober einen erfolgreichen Abschluss der Übernahme. Wir sehen den fairen Wert bei dem Angebotspreis von EUR3,36 je Aktie. Unsere Empfehlung ist weiterhin Hinzufügen. First Berlin Equity Research has published a research update on WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN: DE000A1X3X33). Analyst Ellis Acklin reiterated his ADD rating and maintained his EUR 3.36 price target. Abstract: Second quarter results were in line with our forecasts with headline figures continuing to grow. Thanks to the portfolio expansion, rental income (RI) increased 54% Y/Y to EUR11.8m and FFO I climbed 76% Y/Y to EUR6.9m. The second quarter performance puts the company on track to hit confirmed guidance (RI: EUR42m-EUR44m; FFO I: EUR23m-EUR24m). Management hinted it expects RI to hit the top end of the range. On 10 May TLG AG made a takeover offer to all WCM shareholders. Given the support of key shareholders and management, we expect a successful closure in October. We see fair value at EUR3.36 per share; in line with the takeover price. Our rating remains Add. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15529.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

