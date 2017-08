Die CLIQ Digital AG hat im ersten Halbjahr 2017 die Umsatzerlöse zum dritten Mal in Folge gesteigert - Nettoergebnis steigt um 24%

Die CLIQ Digital AG hat im ersten Halbjahr 2017 die Umsatzerlöse zum dritten Mal in Folge gesteigert - Nettoergebnis steigt um 24 %

- Umsatz erhöht sich im ersten Halbjahr 2017 um 12 % auf EUR 34,9 Mio. (H1 2016: EUR 31,2 Mio.) - Nettoergebnis steigt signifikant um 24 % auf EUR 1,5 Mio. (H1 2016: EUR 1,2 Mio.) - Bankverbindlichkeiten reduziert um 21 % auf EUR 8,4 Mio. (31. Dezember 2016: EUR 10,6) - Kundenbasiswert steigt um 40 % auf EUR 27,0 Mio. (H1 2016: EUR 19,3 Mio.)

Düsseldorf, 17. August 2017 - Die CLIQ Digital AG (ISIN DE000A0HHJR3, WKN A0HHJR), ein führendes Vertriebs- und Marketingunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen Payment-Plattform, veröffentlicht heute ihre Geschäftsentwicklung für das erste Halbjahr 2017.

Umsatz- und Ergebnisanstieg

Die CLIQ Digital Unternehmensgruppe hat die starke operative Entwicklung im ersten Halbjahr 2017 erfolgreich fortgesetzt. Die Umsatzerlöse erhöhten sich gegenüber dem ersten Halbjahr 2016 von EUR 31,2 Mio. um 12 % auf EUR 34,9 Mio. Die Halbjahresergebnisse beinhalten die Umsatzbeiträge am operativen Geschäft von Universal Mobile Enterprise Gruppe (UME) für den Zeitraum von einem Monat, Die Gesellschaft wurde mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Juni 2017 erworben.

Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg im ersten Halbjahr 2017 um 11 % auf EUR 2,4 Mio. (H1 2016: EUR 2,2 Mio.). Darin enthalten sind das EBIT der UME für den Zeitraum von einem Monat sowie die damit verbundenen Akquisitionskosten und hatten damit keine Auswirkungen auf das Nettoergebnis. Nach Minderheiten erwirtschaftete CLIQ Digital in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres ein Nettoergebnis von EUR 1,5 Mio. (H1 2016: EUR 1,2 Mio.). Das entspricht einer Steigerung von 24 %. Das kumulierte Ergebnis je Aktie (EPS) verbesserte sich im Berichtszeitraum auf EUR 0,23 (H1 2016: EUR 0,19).

Kundenbasiswert steigt um 40 %

Der CLIQ-Faktor, das Verhältnis von ARPU zu CPA, ein entscheidender Indikator der Rentabilität von Neukunden, verbesserte sich dank der strategischen Ausrichtung auf margenstarke Märkte im ersten Halbjahr 2017 weiter auf 1,48 nach 1,45 in der Vorjahresperiode. Der Kundenbasiswert, eine wichtige Kennzahl für die Schätzung des erwarteten Mittelzuflusses auf der Grundlage der aktuellen Kundenbasis, erhöhte sich im ersten Halbjahr 2017 deutlich auf EUR 27,0 Mio. gegenüber EUR 19,3 Mio. in der Vorjahresperiode. Der Anstieg um rund 40 % resultierte im Wesentlichen aus der erstmaligen Einbeziehung des Kundenstamms von UME. Ohne die erstmalige Einbeziehung des Kundenstamms von UME stieg der Kundenbasiswert um 11 %.

Bankverbindlichkeiten um 21 % reduziert

In der Berichtsperiode gelang es der CLIQ Digital AG ihre Bankverbindlichkeiten (ohne die Auswirkungen der am 22. Juli 2017 abgeschlossenen UME-Transaktion) zum 30. Juni 2017 um weitere 21 % auf EUR 8,4 Mio. zu reduzieren (31. Dezember 2016: EUR 10,6). Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Erwerbs wurden zum 30. Juni 2017 vollständig in die Bilanz einbezogen.

Ausblick 2017

Die CLIQ Digital Unternehmensgruppe hat ihre globale Marktposition mit der Akquisition von UME gestärkt. Der Vorstand der CLIQ Digital AG bestätigt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2017 mit einem prozentual zweistelligen Wachstum bei Umsatz, EBIT und Konzernergebnis gegenüber dem Vorjahr.

Die Halbjahreszahlen sind nicht testiert. Der komplette Halbjahresbericht 2017 der CLIQ Digital AG steht ab sofort in englischer Sprache unter https://www.cliqdigital.com zum Download bereit.

Über CLIQ Digital:

Die CLIQ Digital AG ist ein führendes Vertriebs- und Marketingunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen Payment-Plattform. Das Kerngeschäft der Gruppe ist die Direktvermarktung und Abrechnung ihrer Produkte an Endkunden via Online- und Mobile-Marketing-Kanäle. CLIQ Digital bietet seinen Kunden attraktive Produkte und ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Entwickler, Publisher und Werbetreibende. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf und Amsterdam beschäftigt rund 115 Mitarbeiter und notiert im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A0HHJR3).

