"Die Rente ist sicher": Dieser Aussage vertrauen bei Betriebsrenten wesentlich mehr Deutsche als bei gesetzlichen Leistungen. Nur noch rund ein Viertel der Arbeitnehmer (26 Prozent) hält die staatliche Rente für sicher oder sehr sicher. Bei Betriebsrenten sind hingegen 38 Prozent dieser Meinung. Das zeigte jetzt eine repräsentative Umfrage des Beratungsunternehmens Aon Hewitt in Zusammenarbeit mit dem Statistikportal Statista. Insgesamt flossen 1.000 Antworten in die Auswertung ein.



Nur die private Vorsorge, von der eigenen Immobilie bis zu Riester, wird besser eingeschätzt als die Betriebsrenten. Hier geben 45 Prozent der Befragten Bestnoten. Bei der Privatvorsorge und betrieblichen Rente gibt es auch deutlich weniger Zweifel als bei der gesetzlichen Rente. Nur jeweils ein Viertel der Befragten stimmte für "nicht sicher / überhaupt nicht sicher". Beim staatlichen System sind es immerhin 43 Prozent, deren Vertrauen nachhaltig erschüttert ist.



"Offensichtlich ist es gelungen, mit den Betriebsrenten eine tragfähige Säule der Alterssicherung aufzubauen. Unternehmen sind gut beraten, dieses Vertrauenskapital zu nutzen, das ihnen hilft, qualifizierte Mitarbeiter an sich zu binden", erläuterte Fred Marchlewski, Geschäftsführer von Aon Hewitt die Untersuchung. "Intelligente Betriebsrentensysteme, die sich auch an die stärkere Flexibilisierung des Arbeitsmarktes anpassen, werden künftig eine entscheidende Rolle spielen, wenn es darum geht, Nachwuchs zu gewinnen."



Für jüngere Arbeitnehmer im Alter von 25 bis 34 Jahren ist die Altersversorgung bereits ein wichtiges Thema. Rund drei Viertel von ihnen beschäftigen sich schon damit, so die Studie. "Wer als Unternehmer hier nicht handelt, verschenkt ein großes Potenzial," stellt Marchlewski fest.



