Weil es so schön ist! ProSieben zeigt die erfolgreiche Datingshow "Kiss Bang Love" (bis zu 15,4 Prozent Marktanteil, Zuschauer 14-49 J.) ab Donnerstag, 14. September in der Primetime um 20:15 Uhr. In drei Folgen sucht Single-Mann Julius in einer Villa auf Mallorca unter 15 Single-Frauen seine "Eine". Und eines steht jetzt schon fest: Es wird viel geknutscht!



Welche Frau küsst sich in das Herz von Julius? Welche Frau kann ihn mit ihrem blinden Kuss verzaubern? In einer Villa auf Mallorca trifft der Münchener Single auf 15 Single-Frauen. Alle haben ein Ziel: Sie suchen nach der großen Liebe. Dafür macht "Kiss Bang Love" das Sprichwort 'Ein Kuss sagt mehr als 1000 Worte' zum Programm: Julius und seine Frauen küssen sich mit verbundenen Augen. Bei wem stimmt die Chemie? Welche Frau kann mit ihrem Kuss überzeugen? Und bei wem springt der Funke gar nicht über? Nach dem ersten blinden Kuss lernt Julius alle 15 Frauen kennen. Wie wird sich der optische erste Eindruck vom puren Kuss unterscheiden? Und wer wird bleiben?



Auf verschiedenen Dates lernen sich Julius und die Frauen in den folgenden Tagen noch besser kennen. Welche Frau Julius in der nächsten Woche wiedersehen will, entscheidet er nach einem intensiven Kuss - wie immer bei "Kiss Bang Love" mit verbundenen Augen.



"Kiss Bang Love" - die ehrlichste Art zu daten, im deutschen Fernsehen.



"Kiss Bang Love", drei Folgen ab Donnerstag, 14. September 2017, um 20:15 Uhr auf ProSieben



