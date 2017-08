Hannover - Die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und Nordkorea haben zumindest kurzfristig für einen Anstieg der Risikoaversion von Investoren gesorgt, so die Analysten der Nord LB.Bankaktien hätten auf das Säbelrasseln der beiden Atommächte (Nordkorea habe sich zumindest selbst als solche "ernannt") mit Verlusten reagiert. Die Spreads von Bankanleihen hätten sich ausgeweitet und auch der iTraxx Senior Financial habe höhere Risikoaufschläge verzeichnet. Bis auf diese leichten Irritationen am Markt dominiere derzeit weiterhin die Sommerflaute, die von einem völligen Stillstand bei den Primärmarktaktivitäten für Senior Unsecured Bonds im Euro-Benchmarkformat gekennzeichnet sei.

