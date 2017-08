Die Lufthansa will einem Zeitungsbericht zufolge bis zu 90 der 140 Flugzeuge von Air Berlin und deren Österreich-Tochter Niki komplett übernehmen. Ein Abschluss könne schon in der kommenden Woche erzielt werden, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" am Donnerstag vorab unter Berufung auf Unternehmenskreise.

Den vollständigen Artikel lesen ...