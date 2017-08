Die Analysten von SMC-Research sehen die schwachen Halbjahreszahlen der Accentro Real Estate AG lediglich als eine Momentaufnahme und erwarten für das zweite Halbjahr wie auch für die weitere Zukunft eine Fortsetzung der Erfolgsstory. Daher sei der deutliche Kursrückgang in Reaktion auf die Zahlen nicht gerechtfertigt gewesen. Auf dem reduzierten Niveau sieht SMC-Research für die Accentro-Aktie ein hohes Kurspotenzial.

Im ersten Halbjahr habe Accentro einen rückläufigen Umsatz und ein deutlich niedrigeres Ergebnis ausgewiesen. Dies sei laut SMC-Research allerdings nicht einer etwaigen Nachfrageschwäche geschuldet, sondern dem Stichtagscharakter der Betrachtung. Denn durch Verzögerungen beim Nutzen- und Lastenübergang von bereits verkauften Wohnungen hätten Umsatz- und Ergebniseffekte im Umfang von 30 resp. 5 Mio. Euro zum 30.06. noch keinen Niederschlag im Zahlenwerk gefunden - bei einem Halbjahresumsatz von 38 Mio. Euro.

Dementsprechend zeige sich Accentro zuversichtlich, die eigene Prognose erreichen zu können. Auch die Analysten von SMC-Research haben ihre Schätzungen weitestgehend beibehalten, sehen sie aber aufgrund der verkürzten Restzeit nun aber mit einem etwas höheren Risiko behaftet. Hierbei gelte aber zu beachten, dass sich diese leichte Einschränkung ausschließlich auf das laufende Jahr beziehe. An der grundsätzlichen Einschätzung des Unternehmens, seiner Positionierung und seiner Perspektiven habe sich hingegen nichts geändert. Accentro gehöre nach Meinung von SMC-Research mit der Konzentration auf den Wohnungsverkauf in einem Markt, dem derzeit nachfrageseitig kaum Grenzen gesetzt sind, zu den führenden Anbietern und habe sowohl im letzten Jahr als auch in den ersten sechs Monaten 2017 durch den Ausbau des Vorratsvermögens die Basis für eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung legen können.

Mit Verweis darauf hat SMC-Research deswegen die positive Einschätzung beibehalten und bei einem Kursziel von 11,50 Euro weiter das Rating "Buy" vergeben. Dies umso mehr, als das Ausmaß des jüngsten Kursrückgangs in Reaktion auf die Halbjahreszahlen nach Auffassung der Analysten nicht gerechtfertigt gewesen sei. Mit (voll verwässert) 216,5 Mio. Euro werde das Unternehmen derzeit an der Börse lediglich mit der Summe des Eigenkapitals und der stillen Reserven im Vorratsvermögen (bei Annahme einer 30-prozentigen Marge) bewertet.

