Hamburg (ots) - Verona Pooth (49) erzählt diese Woche in GALA (Ausgabe 34/2017, ab heute im Handel), dass Dieter Bohlen nicht der erste Mann war, der sie heiraten wollte: "Mit 19 Jahren bekam ich auf Mallorca den ersten Heiratsantrag meines Lebens, von einem feurigen Spanier am Strand. Doch leider - oder zum Glück - wurde nichts daraus!" Pooth ist die Ex-Frau von Dieter Bohlen und seit 13 Jahren mit Franjo Pooth verheiratet.



