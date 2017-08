Neuer Name, gleicher Fonds. Carmignac tauft sein Flaggschiff-Rentenfonds in den Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond um. Die neue Bezeichnung verdeutlicht den uneingeschränkten Investment-Stil an den Rentenmärkten.

Der milliardenschwere Rentenfonds Carmignac Portfolio Global Bond von Fondsmanager Charles Zerah heißt jetzt Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond (ISIN: LU0336083497). Mit dem Namenszusatz "unconstrained" (engl. entfesselt/uneingeschränkt) macht der französische Asset Manager deutlich, dass die großen Herausforderungen an den Rentenmärkten mit einem unbeschränkten Investment-Stil gemeistert werden sollen, berichtet das Branchenmagazin Citywire Selector.

Den vollständigen Artikel lesen ...