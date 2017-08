Unterföhring (ots) -



17. August 2017. Was braucht frau für einen perfekten Abend? Einen gutaussehenden Mann wie Tom Beck? Eine abgelegene Hütte am See? Gute Musik? Leckeres Essen? Ganz viel Gefühl? Im SAT.1-Film "Rockstars zähmt man nicht" verbindet Matthias Schweighöfers Produktionsfirma Pantaleon Films das alles zu einer romantischen Komödie mit Hit-Garantie. Tom Beck spielt den Rockstar John Winter: gutaussehend, smart, talentiert. Die Herzen der Frauen fliegen ihm zu. Dank seiner neuen Freundin Ella (Susan Hoecke) sucht John seine Inspiration jedoch in Yoga und buddhistischer Gelassenheit. Neue Hits? Fehlanzeige. Das Rockstar-Dasein passt einfach nicht zu Johns neuer Lebensweise - und so kommt Lou (Cristina do Rego), die Mitarbeiterin seines Managers, ins Spiel. Sie soll den Musiker zu seinem alten Rockstar-Leben und damit zum Schreiben neuer Hits animieren. Im wahren Leben schreibt Tom Beck selbst Lieder und hat mit seiner Band bereits drei Studioalben veröffentlicht. Auch die beiden Titelsongs des Films, "Helden der Nacht" und "Alles, was ich hab'", stammen aus der Feder des Hauptdarstellers. Seine Inspiration beim Schreiben schöpft Tom Beck aus dem Leben, wie er im Interview verrät. "Es gibt doch täglich neue Dinge, die uns bewegen, oder Geschichten, die uns immer wieder beschäftigen. Diese Themen versuche ich dann, in einem Song festzuhalten." Das musikalische Talent von Hauptdarstellerin Cristina do Rego beschränkt sich hingegen auf "zwei Lieder auf der Blockflöte und den Flohwalzer auf dem Klavier", gesteht die Deutschbrasilianerin. "Ich wünschte, ich könnte singen. Als Kind träumte ich davon, Musical-Darstellerin zu werden, bin aber sogar aus dem Chor geflogen. Ich singe immer noch gerne, zum Leidwesen meiner Mitmenschen. Ich gehöre auch zu den Autosängern, die an der roten Ampel nicht daran denken, dass das Fenster offen ist und voller Inbrunst in einem ausgedachten Englisch mitsingen." Wie sie als Lou trotzdem das Herz von Sänger John Winter erobert, zeigt SAT.1 am 22. August 2017 um 20:15 Uhr.



Pressestimmen:



"Charmant verspielt: Der Film macht gute Laune!" (BILD+FUNK) "Amüsante Turbulenzen und ganz viel Gefühl" (TV14) "Schlechten Tag gehabt? Der hier macht gute Laune!" (TV DIREKT)



Mit der Komödie "Rockstars zähmt man nicht" startet SAT.1 in die Deutsche-Fiction-Season im Herbst 2017. Insgesamt locken sieben frische Erstausstrahlungen: Auf "Rockstars zähmt man nicht" folgen drei sommerliche Komödien, bevor es im späteren Herbst mit zwei Romanverfilmungen und einem Themenfilm ernster und passend zur Jahreszeit auch düsterer wird.



