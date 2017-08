Schon lange wird über eine Fusion der Carsharing-Dienste Car2Go und Drive Now spekuliert. Sixt bestätigt nun indirekt, dass Gespräche laufen. Derweil stieg der Nettogewinn beim Autovermieter unerwartet deutlich.

Der Autovermieter Sixt hat Gespräche mit BMW und Daimler über eine Fusion der Carsharing-Dienste der drei Konzerne durchblicken lassen. Vorstandschef Erich Sixt lehnte am Donnerstag in einer Telefonkonferenz zwar eine Stellungnahme ab, schilderte aber, dass er im Dezember in der Zeitung von der Diskussion gelesen habe, die nicht von Sixt ausgegangen sei.

Noch im März habe er gesagt, er sei an den Gesprächen nicht beteiligt. "Heute gibt es keinen Kommentar. Natürlich ist das etwas Anderes als die letzte Aussage. Warum sich das so lange hinzieht? Das ist nicht unser Verschulden." Details wollte er nicht nennen.

Sixt hatte 2011 gemeinsam ...

