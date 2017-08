Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Linz (pts022/17.08.2017/12:55) - Das Linzer Systemhaus S&T AG wurde kürzlich als SAP Hosting Services sowie Application Management Services Provider zertifiziert. Damit zählt das Unternehmen zu den österreichweit führenden Anbietern von SAP-Dienstleistungen. Das S&T-Leistungsportfolio erstreckt sich dabei von Consulting über Implementierung bis hin zum Betrieb. S&T ist mit dem SAP Hosting Services bzw. Application Management Services Zertifikat derzeit einer von lediglich drei österreichischen Anbietern, die über beide Zertifizierungen verfügen, und somit einer der führenden SAP-Dienstleister des Landes. Bei der Zertifizierung konnte die S&T AG insbesondere mit hohen Standards in den Bereichen Data Center, Security, Network and Connectivity, Backup und Recovery, IT Service Management Prozesse sowie SAP Administratoren Skills überzeugen. S&T kann damit die Erfüllung der stets steigenden Ansprüche gewährleisten, die für den sicheren Betrieb von SAP-Systemen erforderlich sind. Im Hosting-Bereich erhielt S&T den Status "Excellent", den weltweit nur zehn Prozent aller Provider nachweisen können. Entscheidend hierfür sind unter anderem fundierte Kompetenzen in den Bereichen SAP HANA und SAP NetWeaver sowie die Erfüllung der international gültigen ITIL-Standards. Die ebenfalls erreichte Zertifizierung für Application Management Services hebt die hohen Qualitätsstandards in der SAP-Anwendungsbetreuung hervor und basiert neben nachweislicher fachlicher Expertise auch auf der Fähigkeit, Kunden individuelle, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Services anzubieten. "In puncto Know-how und Qualität stellen wir die höchsten Ansprüche an uns selbst, um unseren Kunden stets herausragende Dienstleistungen bieten zu können. Daher freuen wir uns besonders über die Zertifizierungen, die die Kompetenz unserer Mitarbeiter belegen und einen bedeutenden Qualitätsnachweis unserer Leistungen darstellen", so Michael Perfler, Head of SAP-Consulting, S&T AG. Über die S&T AG Die österreichische S&T AG ist ein herstellerunabhängiges Systemhaus mit Hauptsitz in Linz und beschäftigt rund 3.700 Mitarbeiter in mehr als 25 Ländern weltweit. Als führender Anbieter von auch Eigentechnologie umfassenden IT-Dienstleistungen und -Lösungen in Zentral- und Osteuropa zählt S&T sowohl internationale Großkonzerne als auch kleine und mittelständische Unternehmen unterschiedlichster Branchen zu seinen Kunden. Das Leistungsspektrum des Gesamtanbieters von IT-Lösungen umfasst unter anderen die Bereiche Rechenzentrumsbetrieb, Workplace Management, Managed Printing, Beschaffung, Integration und Wartung von IT-Produkten, SAP-Betrieb bzw. -Implementierung sowie Softwareentwicklungen. Zudem zählt das im TecDAX der Deutschen Börse gelistete Unternehmen zu den führenden Anbietern von Embedded-Industrial-Computer- bzw. Industrie-4.0-Technologie. (Ende) Aussender: S&T AG Ansprechpartner: Valentin Trummer Tel.: +43 732 7664 0 E-Mail: marketing@snt.at Website: www.snt.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170817022

August 17, 2017 06:55 ET (10:55 GMT)