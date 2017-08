Wien - Für Anleger, die dabei helfen wollen, den Klimawandel einzudämmen, hat die GLS Bank einen neuen Fonds aufgelegt, so die Experten von "FONDS professionell".Der GLS Bank Klimafonds (ISIN DE000A2DTNA1/ WKN A2DTNA) investiere weltweit in Unternehmen, die neben ihren strengen Anlage- und Finanzierungsgrundsätzen ergänzende Kriterien erfüllen würden. So würden etwa Emissionen, Klimastrategien und Maßnahmen zum Klimaschutz bewertet. Die Grundallokation sehe eine Verteilung zu 70 Prozent in Anleihen und 30 Prozent in Aktien vor.

