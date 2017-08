Apple-Chef Tim Cook rückt mit einem emotionalen Brief an seine Mitarbeiter von US-Präsident Trump ab. Wie der iPhone-Hersteller positionieren sich viele Tech-Konzerne gegen die neue Rechte - und ergreifen Maßnahmen.

Die Ereignisse der vergangenen Tage haben Apple-Chef Tim Cook tief getroffen: Charlottesville. Brennende Fackeln. Ultrarechte, die "Juden werden uns nicht ersetzen" rufen. Ein Auto rast in eine Gruppe von Gegendemonstranten. Menschen liegen blutend auf der Straße. Schreie. Eine junge Frau stirbt. Ein US-Präsident, der sich nicht klar gegen die Rechten positioniert, sondern den Gegendemonstranten eine Mitschuld gibt. Zweimal.

Was in Charlottesville passiert sei, habe keinen Platz in ihrem Land, schrieb Cook daraufhin am Mittwoch in einen Brief an seine Mitarbeiter. Hass sei Krebs und zerstöre unkontrolliert alles in seinem Weg. Die Geschichte habe das wieder und wieder gezeigt, sowohl in den USA als auch in anderen Ländern rund um die Welt.

Dabei positioniert er sich deutlich gegen Donald Trump. Er stimme mit dem US-Präsidenten und anderen, die glauben, dass es moralisch keinen Unterschied zwischen rechten Gruppen und Nazis und denen, die gegen sich ihnen entgegen stellen und für Menschenrechte eintreten, nicht zu. "Die beiden gleichzusetzen, läuft unseren Idealen als Amerikaner entgegen", schreibt er in dem Brief, dass zuerst das US-Onlinemagazin Recode veröffentlichte.

Auch Jamie Dimon, Chef der US-Großbank JP Morgan Chase, schickte nach einer weiteren Pressekonferenz von Trump am Dienstag eine Nachricht an seine Mitarbeiter. Er stimme dessen Reaktion ausdrücklich nicht zu, schrieb er: "Es gibt hier keinen Raum für Zweideutigkeiten: Die Bösartigkeit, die diese Hass-Täter gezeigt haben, sollte verurteilt werden, und hat keinen Platz in einem Land, das seine Stärke aus Menschlichkeit und Vielfalt zieht."

Mit ihrer klaren Positionierung gegenüber ihren Mitarbeitern folgen die beiden Bosse anderen Unternehmenschefs, die sich schon gegen Trump positioniert haben. Seit dem Wochenende haben unter anderem die Chefs des US-Pharmaunternehmens Merck & Co, des IT-Giganten Intel und des Industriekonzerns 3M die Zusammenarbeit mit dem Präsidenten beendet. Der hatte einigen daraufhin in der Pressekonferenz ...

