Anfang Juni hatten wir Ihnen Klondike Gold vorgestellt. Wir kamen noch gerade richtig, denn damals begannen die Bohrarbeiten des Unternehmens im Yukon. Inzwischen hat die Aktie kräftig zugelegt und wir liegen sehr solide mit rund einem Drittel vorn. Der Grund für den Anstieg liegt in den guten Bohrergebnissen. Das Team um Vorstandschef Peter Tallmann hat ganze Arbeit geleistet und Fortschritte erzielt. So deuten die bisherigen Bohrungen auf eine langgestreckte Mineralisierung nah an der Oberfläche hin. Die einzelnen Assays weisen solide Werte auf, zwei seien beispielhaft erwähnt. So fanden sich in Loch LS17-83 gute 0,8 Gramm Gold je Tonne Gestein über 32,8 ...

