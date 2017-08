1090 Wien Alsergrund, weil es mir ein echtes Anliegen ist: Gestern mit BV Martina Malyar bzgl. der "Hochhaus"-Pläne am Julius Tandler Platz gesprochen und sie sagte mir "Ja, ich kann mir eine Bürgerbefragung dazu im Alsergrund gut vorstellen". Ich finde, das ist beruhigend. Ich würde mir im übrigen sehr einen offiziellen Status Quo wünschen und nicht nur One-on-One-Gespräche. Was ist schon entschieden? Viele munkeln, es sei schon alles ausgemacht. Also bitte um einen Status Quo. Jedenfalls klingt die Bürgerbefragung gut, das Ergebnis wird zu akzeptieren sein. Bin gespannt.

