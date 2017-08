Zum Markteintritt in Europa setzt Chery, in China JV-Partner von Jaguar Land Rover, modellseitig auf das derzeit vielversprechendste Konzept: einen trendigen Kompakt-SUV mit hybdridelektrischem Antrieb vorzugsweise für junge Kundschaft im städtischen Raum. Bei dem in Frankfurt zu sehenden Fahrzeug h ...

Den vollständigen Artikel lesen ...