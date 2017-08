In diesem Jahr ist die Aktie von OHB nicht zu bremsen: Seit April konnte das Papier einen steilen Aufwärtstrend etablieren und von 20 Euro auf über 34 Euro zulegen. Der Satellitenbauer überzeugte die Anleger vor allem mit der fundamentalen Entwicklung. Umso überraschender daher die Attacke von Guy Wyser-Pratte auf das Management: In einem offenen Brief an den OHB-CEO Marco Fuchs kritisiert der Investor die Führungsstruktur.

