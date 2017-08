Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Nacka Strand (pta028/17.08.2017/14:00) - August 17, 2017; Fantrac Global Ltd mit Sitz in London, eine Portfoliogesellschaft von Stockholm IT Ventures AB (ISIN SE 0006027546), hat den Start des Vertriebes einer Prepaid MasterCard mit dem Bild von Marilyn Monroe bestätigt. Die Lancierung der Karte erfolgt im September 2017. Ein Teil der durch den Karteneinsatz generierten Erträge wird an Mind gespendet. Mind ist eine in Großbritannien ansässige wohltätige Stiftung, welche psychisch erkrankte Menschen unterstützt. Die Karte bietet zudem eine ganze Reihe von Vorteilen für den Karteninhaber, einschließlich Rabattgutscheine für über 7.000 Einzelhändler in ganz Großbritannien, 50% Rabatt auf über 2.500 Restaurants in Großbritannien sowie zahlreiche Rabatte in Hotels auf der ganzen Welt.



Die Marilyn Monroe MasterCard wird zu Beginn in Großbritannien vertrieben, bevor sie später in ganz Europa und dann, in ca. 3 Jahren, weltweit verfügbar sein wird. In diesem Zeitraum sollen erhebliche Mittel für Mind gespendet werden.



Wayne Lochner, Vorsitzender von Stockholm IT Ventures AB sagte: "Wir freuen uns, die Marilyn Monroe Karte zur Unterstützung von Mind, zu starten. Wir glauben, dass Marilyn Monroe, sie litt selbst unter psychischen Problemen, ein guter Botschafter für die Anliegen von Mind ist. Alle Mittel die gespendet werden können, unterstützen hervorragende Programme, die tausende von Menschen mit psychischen Problemen helfen. Wir hoffen, dass Marilyn-Fans rund um den Globus motiviert sind, um die Bildschirm-Ikone in ihren Brieftaschen zu tragen, dies auch für einen guten Zweck."



Paul Farmer, CEO von Mind, sagte: "Wir freuen uns, dass Fantrac Global Mind als einer ihrer Charity-Partner gewählt hat. Ihre Unterstützung bedeutet, dass Mind auch in der Lage ist, wichtige Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Unsere Infoline ist oft erster Ansprechpartner, wenn es um die Planung und Organisation von der richtigen Behandlung und Unterstützung von psychisch kranken Mitbürger geht. Diese Partnerschaft wird uns helfen sicherzustellen, dass niemand mit einer psychischen Erkrankung alleingelassen wird. "



