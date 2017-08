Die Kaufhauskette Nordstrom Inc. (ISIN: US6556641008, NYSE: JWN) zahlt eine Quartalsdividende von 0,37 US-Dollar an die Aktionäre. Somit werden auf das Jahr hochgerechnet 1,48 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 44,58 US-Dollar (Stand: 16. August 2017) einer aktuellen Dividendenrendite von 3,32 Prozent. Ausbezahlt wird die Dividende am 12. September 2017 (Record date: 28. August 2017). Nordstrom ist eine ...

