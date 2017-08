Düsseldorf (ots) - Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat sich für die Übernahme wesentlicher Unternehmensteile von Air Berlin durch die Lufthansa ausgesprochen. "Wir brauchen einen deutschen Champion im internationalen Luftverkehr", sagte Dobrindt der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Deswegen ist es dringend geboten, dass Lufthansa wesentliche Teile von Air Berlin übernehmen kann", sagte der CSU-Politiker. "Wir befinden uns beim Luftverkehr in einem europäischen und internationalen Marktumfeld, deshalb können Monopolfragen nicht mehr mit der rein regionalen Brille auf einzelne Standorte betrachtet werden", sagte Dobrindt.



