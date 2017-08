Nach der Insolvenz macht Solarworld in deutlich geschrumpfter Version weiter. Nun soll der Konzern die Produktion wieder hochfahren. Gründer Frank Asbeck will die alte Produkionskraft schnell wieder erreichen.

Der nach einer Insolvenz geschrumpfte Solarmodulhersteller Solarworld will nach dem Neustart seine Produktion möglichst schnell wieder hochfahren. "Wir wollen in relativ kurzer Zeit auf ein Gigawatt kommen", sagte Geschäftsführer Frank Asbeck am Donnerstag in Berlin zur geplanten Jahreskapazität. "Das ist dann unsere alte Produktionskraft, die wir in Europa vor der Insolvenz hatten." Am Anfang sollen es 400 Megawatt sein.

