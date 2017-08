Die Bedeutung der Kabelnetzbetreiber für die Versorgung von Haushalten und Unternehmen mit schnellem Internet steigt weiter. Zugleich verändert sich deren Kerngeschäft Fernsehen durch Anbieter wie Amazon, Netflix & Co. Daneben entwickelt sich die Gigabit-Gesellschaft zum Lieblingsthema der Politik. Die Redaktion »de« sprach mit Axel Sihn, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Fachverbandes Satellit & Kabel im ZVEI, über den deutschen Kabelmarkt, den Breitbandausbau sowie Wunsch und Wirklichkeit auf dem Weg zu Gigabit-Netzen.

»de«: Wo steht das deutsche Kabel aktuell?

A. Sihn: Deutschland ist mit rund 17,5?Mio. angeschlossenen Haushalten nach wie vor der größte Kabelmarkt in Europa. Beim Breitbandausbau haben die Netzbetreiber im vergangenen Jahr noch einmal deutlich zugelegt. Vodafone und Unitymedia versorgen inzwischen fast 50?% ihrer Kunden mit schnellem Internet. Eine große Herausforderung ist der anstehende Umstieg vom analogen zum digitalen Kabelfernsehen. Der Umstieg ist insbesondere für Ihre Leser aus Handel und Installationshandwerk interessant, denn es winken Aufträge und Umsätze. Dies hat der gerade durch Unitymedia vollzogene Komplettumstieg in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg gezeigt. Die Anga (Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.?V.) erwartet, dass die anderen Kabelnetzbetreiber schrittweise bis 2019 folgen. Konkrete Ausstiegsdaten seitens der marktführenden Anbieter Vodafone oder Tele Columbus gibt es allerdings noch nicht.

»de«: Wie entwickelt sich das Kerngeschäft Fernsehen?

A. Sihn: Es findet ein sichtbarer Wandel statt. Kundenverluste beim klassischen TV-Geschäft werden teils vom Umstieg in Richtung Premium-TV mit verschlüsselten Angeboten ausgeglichen. So kommen die großen Anbieter Vodafone, Unitymedia und Tele Columbus sowie Netzbetreiber, die mit M7 zusammenarbeiten, inzwischen auf über 5?Mio. Premium-Kunden.

»de«: Haben Streaming-Anbieter zu dieser Entwicklung beigetragen?

A. Sihn: Ganz sicher. Das Nutzungsverhalten bewegt sich nicht nur bei jüngeren Zielgruppen weg vom linearen Fernsehen hin zum Video-Konsum auf Abruf über das Internet und die Mediatheken der TV-Sender (Bild?1). Immer stärker gefragt sind exklusive und Premium-Inhalte, am liebsten in HD. Rund 30?% der Haushalte nutzen mindestens einmal pro Woche Streamingdienste wie Amazon Prime, Netflix, Maxdome und Sky Go. Nach aktuellen Zahlen der Marktforscher von Goldmedia soll dieser Gesamtmarkt schon bis zu 25?Mio. Haushalte umfassen. Amazon kommt dabei auf einen Marktanteil von 47?%. Netflix erreicht 20?%.

Nicht zu übersehen ist die Tendenz der Anbieter von Videoinhalten, ihre Angebote Richtung Live-TV weiter zu entwickeln. Den Start von Amazon-TV Anfang Juni sehen viele Fachleute und Marktteilnehmer ...

