Die ALLIANZ überzeugte mit einem hervorragenden Ergebnis und einem klaren Ausblick. Sämtliche Zahlen sind bekannt. Erstmals plant die ALLIANZ den akquisitorischen Ausbau des Konzerns mit dem Kauf eines mittelgroßen englischen Sachversicherers und einem begrenzten Investmentbetrag. Sie erwirbt damit in Stufen rund 1,7 Mrd. Euro Sachprämie und die Einnahmen lassen sich auf etwa 130/135 Mrd. Euro am Ende der Transaktion per 2019 hochrechnen. Der Konzerngewinn geht dann über 12 Mrd. Euro hinaus. Einzige Schwachstelle bleibt vorerst der Sektor Kapitalanlagen mit keinen befriedigenden Resultaten.



Reicht dafür unser bisheriges Kursziel von 200 Euro? Für 18 Monate Laufzeit, also Frühjahr 2019, erhöhen wir dieses Kursziel auf 240/250 Euro. Das ergibt ein Potenzial von 35 Prozent auf den heutigen Kurs. Nicht aufregend, aber klar und rechenbar.



