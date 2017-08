Cisco Systems hat im vierten Quartal einen Gewinn- und Umsatzrückgang verzeichnet. Der Überschuss sank um 14 Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar. Der Umsatz schrumpfte um vier Prozent auf 12,1 Milliarden Dollar. Es war das siebte Quartal mit einem Rückgang in Folge. Für das laufende Geschäftsquartal rechnet Cisco mit einem weiteren Umsatzminus von ein bis drei Prozent. Wie die Aktie reagiert, erfahren Sie hier von Marco Uome. Weitere Themen: Wal-Mart, Alibaba und Apple. Zudem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.