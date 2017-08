Wien - Risikoanleihen waren ihr Geld in diesem Jahr wert, so die Experten von "FONDS professionell".Für die gute Entwicklung seit Jahresbeginn gebe es mehrere Gründe. "An erster Stelle ist die brummende Konjunktur zu nennen, die sich durch Allzeithochs in den gängigen Indikatoren manifestiert", sage Gregor Taraszow. Weiteren Rückenwind habe das Segment High-Yield durch den Verdrängungseffekt erfahren, den die EZB mit ihrem Kaufprogramm erzeugt habe.

Den vollständigen Artikel lesen ...