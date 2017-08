Nasdaq-100 - Rücksetzer in Arbeit

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

der Nasdaq-100® Index erholte sich am Donnerstag weiter, verfehlte das Bonusziel in Form der kurzfristigen Abwärtstrendlinie aber knapp. Anschließend drehte der Index wieder nach unten. Heute starten die Technologietitel mit Verlusten in den Handelstag.

Eine kurzfristige Schlüsselmarke im Nasdaq-100® Index wartet in Form des EMA50 Stunde bei 5.900 Punkten. Fällt der Index darunter, dürfte sich die gestern eingeleitete Konsolidierung ausdehnen. Dabei lassen sich Abwärtsziele bei 5.865 und 5.850 Punkten nennen. Bei ersterer Marke treffen das 50,0%-Fibonacci-Retracement und der EMA200 Stunde zusammen. Bei letzterer das 61,8%-Fibonacci-Retracement mit einer wichtigen Horizontalen.

Unter 5.850 Punkten würde sich das Chartbild wieder deutlich eintrüben. Eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung ist oberhalb von 5.945 Punkten möglich, wobei das Aufwärtspotenzial zunächst auf 5.955 und 5.973 Punkte begrenzt wäre. Das Chance-Risiko-Verhältnis für prozyklische Long-Engagements ist also denkbar schlecht.

Nasdaq-100® in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2017 - 17.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2012 - 17.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HW2JS4 8,98 4.850 5,58 29.09.2017 NASDAQ-100® Index HW2JTK 5,78 5.225 8,69 29.09.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.08.2017; 15:24 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HU80R7 7,28 6.750 6,84 29.09.2017 NASDAQ-100® Index HW2JW6 1,32 6.050 37,95 29.09.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.08.2017; 15.26 Uhr

Weitere Produkte auf den NASDAQ-100® Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Nasdaq-100 - Rücksetzer in Arbeit erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).