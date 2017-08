Gilead Sciences (WKN:885823) scheint von den eigenen Plänen abzurücken, ein kleineres Onkologie-Biotech zu kaufen. CEO John Milligan sagte dem Analysten Geoffrey Porges von Leerink, dass das Unternehmen in dieser Hinsicht vielleicht nicht tätig werden würde.



Vor ein paar Monaten sprachen Milligan und einige andere Führungskräfte von Gilead noch davon, eine Übernahme vorzunehmen, um das Onkologie-Portfolio aufzubessern. Was hat sich seither verändert? Und was bedeutet das für Gilead?

Kleiner Teich mit größeren Fischen

Es ist nicht so, dass Gilead keine Übernahme machen möchte. CFO Robin Washington sagte während der Konferenzschaltung zum zweiten Quartal, dass Gilead sein Kapital lieber für Partnerschaften und Übernahmen einsetzen ...

